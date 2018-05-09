كوردستان توزع رواتب 11 وزارة وهيئة

2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن جدول جديد لتوزيع الرواتب، ووفق الجدول ستتسلم 11 وزارة وهيئة رواتبها يوم غد الاربعاء.

فقد اصدرت الوزارة اليوم الثلاثاء، جدولاً لتوزيع رواتب شهر شباط الماضي، تقوم فيها الوزارات والهيئات الاتية بتوزيع الرواتب علي موظفيها وفق هذا الجدول:

وزارة الزراعة ومصادر المياه

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اصحاب الاحتياجات الخاصة

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

هيئة حماية واصلاح البيئة

هيئة الاستثمار

هيئة النزاهة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء

هيئة الالغام

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم قد اعلنت الاسبوع الماضي، عن جدول موسع للرواتب تتسلم بموجبه اغلب الوزارات والهيئات رواتبهم لغاية يوم الخميس المقبل.

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