2018/05/09 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – صرح بارتوميو ( رئيس نادي برشلونة ) بأن نيمار لن يعود الي البارسا و يستطيع أن يفعل ما يريد كما اوضح أنه في حالة ذهابه الي ريال مدريد سيلعب فريق برشلونة امامه بكل احترافية بجانب انهم فوجئوا بكيفية مغادرته للبارسا
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بارتوميو : نيمار لن يعود الي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).