2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح بارتوميو ( رئيس نادي برشلونة ) بأن نيمار لن يعود الي البارسا و يستطيع أن يفعل ما يريد كما اوضح أنه في حالة ذهابه الي ريال مدريد سيلعب فريق برشلونة امامه بكل احترافية بجانب انهم فوجئوا بكيفية مغادرته للبارسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بارتوميو : نيمار لن يعود الي برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بارتوميو : نيمار لن يعود الي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).