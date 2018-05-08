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🔴 بارتوميو : نيمار لن يعود الي برشلونة
2018/05/09 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح بارتوميو ( رئيس نادي برشلونة ) بأن نيمار لن يعود الي البارسا و يستطيع أن يفعل ما يريد كما اوضح أنه في حالة ذهابه الي ريال مدريد سيلعب فريق برشلونة امامه بكل احترافية بجانب انهم فوجئوا بكيفية مغادرته للبارسا

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