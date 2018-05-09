2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل للفريق العراقي أمجد راضي (5) وحمادي أحمد (89) والبديل صالح سدير (90+5 من ضربة جزاء)، في حين أحرز البديل محمد قدوح (90+8) هدف العهد الوحيد.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو الجاري على ستاد المدينة الرياضية في بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس الاتحاد الآسيوي: القوة الجوية يغلب العهد ويقترب من نهائي الغرب) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس الاتحاد الآسيوي: القوة الجوية يغلب العهد ويقترب من نهائي الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).