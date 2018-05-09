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كأس الاتحاد الآسيوي: القوة الجوية يغلب العهد ويقترب من نهائي الغرب
2018/05/09 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سجل للفريق العراقي أمجد راضي (5) وحمادي أحمد (89) والبديل صالح سدير (90+5 من ضربة جزاء)، في حين أحرز البديل محمد قدوح (90+8) هدف العهد الوحيد.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو الجاري على ستاد المدينة الرياضية في بيروت. 

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