رسمياً..ويست بروميتش ألبيون ثاني الهابطين إلى التشامبيونشيب بعد فوز القديسين

2018/05/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

تأكد هبوط ويست بروميتش ألبيون إلى التشامبيونشيب بعد فوز ساوثامبتون الثمين على سوانسي بهدف نظيف على ملعب ليبرتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني سجل هدف ساوثامبتون الوحيد في الدقيقة 72 بعد نزوله بديلاً بثلاث دقائق فقط.

ساوثامبتون رفع رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن هيدرسفيلد الذي يلعب مباراته المؤجلة أمام تشيلسي غداً الأربعاء، وترك ويست بروميتش في المركز التاسع عشر ليتأكد هبوطه برصيد 31 نقطة رفقة ستوك سيتي متذيل الترتيب برصيد 30 نقطة.

سوانسي يظل في المركز التاسع عشر برصيد 33 نقطة ويواجه ستوك سيتي في الجولة الأخيرة، فيما يلعب هيدرسفيلد صاحب المركز الثامن عشر أمام تشيلسي ثم أرسنال في الجولة الأخيرة، بينما ضمن ساوثامبتون البقاء على الرغم من مواجهته مانشستر سيتي نظراً لفارق الأهداف الذي يصب في صالحه.

وعلى الرغم من حصول دارين مور على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل لقيادة ويست بروميتش ألبيون للفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، إلا أن رفاق المدافعين المصريين أحمد حجازي وعلي جبر لن يتمكنوا من اللعب في الموسم المقبل من البريميرليج.

دارين مور اليوم:🌄 صباحًا: مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 🔝🌑 ليلًا: هبوط فريقه ويست بروميتش إلى الدرجة الثانية 🔽 pic.twitter.com/ECX7Lru50c

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2018

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