2018/05/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]تمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من تفجير 34 عبوة ناسفة في صلاح الدين وديالى والانبار.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" عمليات سامراء تمكنت من تفجير [4] عبوات ناسفة تحت السيطرة ضمن منطقة الجزيرة، فيما تمكنت القوات في عمليات ديالى استنادا الى معلومات استخبارية ومن خلال البحث والتفتيش من العثور على عبوة ناسفة في قرية البو بكر تم تفجيرها موقعياً دون أضرار".واشار الى ان" قوة من قيادة عمليات الأنبار خلال تطهير مقبرة البوعساف من العثور على 29 عبوة ناسفة على شكل جليكان يحتوي على مادة C4 جرى تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

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