البيشمركة تدخل كركوك لأول مرة منذ 8 أشهر

2018/05/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن العميد الركن ريبوار عبدالله امر اللواء الاول في قوات مشاة البيشمركة، اليوم الثلاثاء، ان قوات بيشمركة كردستان ستشارك بحماية المراكز الانتخابية في محافظة كركوك.وقال العميد الركن ريبوار عبدالله، في تصريح صحفي، ان "البيشمركة ستوفر الحماية لمراكز الاقتراع في ناحية قرهنجير والمناطقة المحيطة بها،" لافتا الى ان "حماية تلك المراكز مناط بالبيشمركة والشرطة المحلية في كركوك".وأكد ان القوات تم توزيعها في الاماكن المحددة لها لضمان الامن والاستقرار اثناء عملية الانتخابات المقررة في 12 آيار المقبل.من جانبه قال العميد معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية لمكافحة الارهاب خلال مؤتمر صحفي، ان "الحملة الامنية خلال يوم الانتخابات في كركوك، ستجري بحماية قوات مكافحة الارهاب، لافتا الى ان الشرطة الاتحادية ستقوم بتوفير حماية مراكز الاقتراع في الاقضية والنواحي".وفي حال مشاركة البيشمركة بحماية مراكز الاقتراع في كركوك فانها ستكون لأول مرة تدخل المحافظة منذ فرض السيطرة الاتحادية عليها في 16 تشرين الأول 2017.انتهى

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