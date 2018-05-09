2018/05/09 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا هو أول مقال مشترك لكاتبين عراقيين معنيين بشؤون العراق ومسألة الانتخابات فيها، وهو يلقي الضوء على مضمون مقاطعة الانتخابات في العراق، وما هي أبعادها، ولماذا هذه المقاطعة، وأخيرا، ما تأثير هذه المقاطعة لاحقا.تمهيد المقاطعة حركة شعبية ظهرت في الأونة الأخيرة في العراق تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية فيها والتي ستجرى يوم 12 مايو/آيار … مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).