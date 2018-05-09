الاعلام الامني يعلن تفجير عبوات ناسفة في سامراء وديالى والانبار

2018/05/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تفجير عبوات ناسفة في سامراء وديالى والانبار.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "قوات عمليات سامراء تمكنت من تفجير (4) عبوة ناسفة تحت السيطرة ضمن منطقة الجزيرة".

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واضاف "كما تمكنت القوات في عمليات ديالى استنادا الى معلومات استخبارية ومن خلال البحث والتفتيش من العثور على عبوة ناسفة في قرية الــــــــبو بكر تم تفجيرها موقعياً دون أضرار".

واشار الى ان "قوة من قيادة عمليات الأنبار خلال تطهير مقبرة البوعساف، تمكنت من العثور على 29 عبوة ناسفة على شكل جليكان يحتوي على مادة C4 جرى تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

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