2018/05/09 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "والت ديزني" بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاتي من العام المالي الجاري.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الترفيه، اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحها في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي بلغ 2.94 مليار دولار (1.95 دولار للسهم الواحد)، مقابل 2.3 مليار دولار (1.50 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة خلال الفترة من يناير حتى مارس إلى 1.84 دولار للسهم مقابل 1.50 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيسجل 1.70 دولار للسهم.

كما ارتفعت الإيرادات إلى 14.5 مليار دولار خلال المالي الثاني بزيادة 9% عن نفس الفترة من 2017، لتتجاوز توقعات بتسجيلها 14.1 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "روبرت آجير" إن هذا الارتفاع كان بدعم زيادة عوائد استديوهات الترفيه، والحدائق والمنتزهات.

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