حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني

2018/05/09 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت بعثة تابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة على مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني، في منطقة آثار سقارة.

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