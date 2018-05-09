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حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني
2018/05/09 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عثرت بعثة تابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة على مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني، في منطقة آثار سقارة.

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