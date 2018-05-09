غدا الاجتماع ال62 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة

2018/05/09 | 00:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سيعقد الاجتماع الثاني والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 9-10/5/2018، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة معالي المستشار الدكتور/ فهد محمد العفاسي – وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ونائب رئيس المكتب التنفيذي وسيحضر فعاليات الاجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بكل من الدول العربية التالية : المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية العراق، دولة الكويت.وسيفتتح الاجتماع سعادة السفير/د.



فاضل محمد جواد – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حيث سيتناول جدول أعمال الاجتماع الــ 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المواضيع التالية :

1- مكافحة الارهاب.2- توحيد التشريعات العربية.3- شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.4- مشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.5- تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.6- الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب.7- جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

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