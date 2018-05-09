النائبة زيتون الدليمي بعد حادثة الاعتداء: الجبناء لايمنعونا من التواصل

2018/05/09 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت النائبة عن اتحاد القوى العراقية، زيتون الدليمي، اليوم الاربعاء، ان الجبناء لا يمنعونا من التواصل، وذلك تعقيبا على حادثة الاعتداء التي طالت موكبها.

وذكرت الدليمي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "الحمد لله الذي نجانا من محاولات ايدي الغدر التي حاولت ان تطيح بنا من بين مؤيدينا، بعد تعرضنا لهجوم ارهابي مسلح سبقه صوت انفجار يقال انه كان حزام ناسف او عبوة ناسفة او ايً كان فقد كاد ان يؤدي بحياتتنا".

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وقالت "اشكر قوات الجيش التي حضرت بالسرعة الممكنة لمكان الحادث واشكر كل من تواصل وسأل عنا"، موضحة احب ان "اطمئن اهلي وجمهوري، ان زيتون الدليمي تبقى في خدمتكم وتتواصل مع اهلها ومحبيها في جميع المناطق حتى لو كلف ذلك حياتي ولا يمنعنا الجبناء من التواصل معكم".

يذكر ان مصدر امني اخبر "الغد برس"، يوم امس ان "انتحاريا فجر نفسه على بعد اكثر من 100 متر من موكب النائبة زيتون الدليمي، ضمن منطقة هور رجب التابعة للدورة".

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