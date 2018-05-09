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 مقتل 9 مقاتلين موالين للأسد جراء قصف صاروخي إسرائيلي في ريف دمشق
2018/05/09 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل 9 مقاتلين موالين للقوات السورية النظام ليل الثلاثاء الأربعاء جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الاعلام الرسمي السوري قال في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية السورية دمرت “صاروخين إسرائيليين” في منطقة الكسوة.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن صواريخ طالت “مستودع أسلحة تابعا لمقاتلين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام”، مشيرا إلى أنه “لم يعرف بعد إذا كان بينهم إيرانيون”.

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