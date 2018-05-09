الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


جيل مارتين : لقد سئمنا من برشلونة
2018/05/09 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- في لقاء مع جيل مارتين الرئيس التنفيذي لأتليتكو متحدثا فيه حول ارادة النادي الكاتلوني لضم غريزمان قائلا : من المخجل أن يتحدث البرسا و رئيسه عن عقد ضم غريزمان للفريق الكاتلوني وذلك قبل مباراتنا النهائيه في أوربا.

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-08_21-59-57_365252-200x131
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيل مارتين : لقد سئمنا من برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيل مارتين : لقد سئمنا من برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ اكتشاف فوائد جديدة رائعة للبقوليات
⋙ قرار ترامب وخسائر النفط محور أحداث الأسواق العالمية اليوم
⋙ اليمن يرحب بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
⋙ #زكي رضا - السبت القادم ستعرض بلادي للبيع من يشتري؟
بالفيديو والصور
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ فيديو: باريس يقترب من الثلاثية بهدف في شباك ليزيريبي
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا