جيل مارتين : لقد سئمنا من برشلونة

2018/05/09 | 01:10

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هاي كورة- في لقاء مع جيل مارتين الرئيس التنفيذي لأتليتكو متحدثا فيه حول ارادة النادي الكاتلوني لضم غريزمان قائلا : من المخجل أن يتحدث البرسا و رئيسه عن عقد ضم غريزمان للفريق الكاتلوني وذلك قبل مباراتنا النهائيه في أوربا.

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