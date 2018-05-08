أخبار مانشستر يونايتد | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة وست هام

2018/05/09 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على وست هام يوم الخميس 10 مايو 2018، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، ضمن مباريات الجولة 31 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب لندن.





يدخل الشياطين الحُمر اللقاء متأثراً بالهزيمة الأخيرة بهدف دون رد في لقاءه ضمن الجولة السابقة أمام برايتون والتي كانت غير متوقعة نظراً لتقديم الريد ديفيلز مباراة قوية قبلها ضد أرسنال وانتصارهم بهدفين مقابل هدف وحيد للمدفعجية؛ يتوصف مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 94 نقطة، بينما يتفوق بخمسة نقاطٍ على ليفربول صاحب الـ72 نقطة والذي يحتل المركز الثالث، يليه توتنهام برصيد 71 نقطة، ولا يحتاج الشياطين الحُمر سوى لنقطة واحدة فقط لضمان وصافة الدوري هذا الموسم، ولكن كالعادة سيدخل الريد ديفلز المباراة وعينه على الثلاث نقاط، فهذه هي شيم الفرق العريقة.



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ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد قبل لقاء الخميس ضد وست هام في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز..





غيابات مانشستر يونايتد - الإصابات والإيقافات سيغيب عن مانشستر يونايتد كلاً من وروميلو لوكاكو وفيل جونز بداعي الإصابة، كما لم يتم تأكيد غياب أليكسيس سانشيز بعد، بينما لن يغيب عن الشياطين الحُمر أي لاعب بسبب الإيقاف.





فل جونز : " أشعر بالإحباط، أشعر بالإحباط التام.



سير أليكس #فيرغسون أسطورة في عيني، هو الذي أحضرني إلى النادي ومنحني فرصة اللعب لأحد أكبر أندية العالم.



لقد ضمني تحت جناحه وكان بمثابة الأب بالنسبة لي " pic.twitter.com/UzhdOX7nLZ

— صحيفة مانشستر يونايتد (@Kooora_MUFC) ٧ مايو ٢٠١٨

التشكيل المتوقع سيبدأ جوزيه مورينيو بنفس طريقته وتشكيلته الذي يلعب بها في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يدفع بماركوس راشفورد بدلاً من روميلو لوكاكو في الهجوم.





التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خياآشلي يونج - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - أنطونيو فالنسيابول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريراخوان ماتا - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

أخبار وست هام والتشكيل المتوقع

يدخل وست هام المباراة محتلاً للمركز الـ15 برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن برايتون صاحب الـ40 نقطة والذي استطاع تعطيل مانشستر يونايتد عن ضمانة وصافة الدوري في الجولة السابقة، بينما يتفوق الحديديون بفارق نقطتين عن هدرسفيلد تاون صاحب المركز الـ16 والذي يملك في جعبته 36 نقطة، وسيحاول المطارق الأبتعاد قدر الإمكان عن منافسيه بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد انتصاره الأخير على ليستر سيتي بهدفين دون رد والذي يعطي اللاعبين دفعة لتقديم عرض جيد في مباراتهم ضد مانشستر يونايتد.





سيغيب عن الفريق كلاً من ميكائيل أنطونيو وبيدرو أوبيانج وجيمس كولينز لينضموا إلى قائمة المصابين للفريق، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب للإيقاف، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 3-4-2-1

جو هارتآرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - ديكلان رايسارثر ماسوكو - مارك نوبل - شيخو كوياتيه - بابلو زاباليتامانويل لانزيني - جواو ماريوماركو أرناوتوفيتش

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الخميس 10 مايو 2018، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 beIN SPORTS HD.





المباراة وست هام - مانشستر يونايتد الموعد الخميس 10 مايو 2018، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية الملعب ملعب لندن الحكم جوناثان موس القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2

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