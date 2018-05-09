زكي رضا - السبت القادم ستعرض بلادي للبيع من يشتري؟

2018/05/09 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا السبت القادم الثاني عشر من آيار/مايس، هو التأريخ الذي سيتوجه الناخبون في بلدي الى صناديق الإقتراع وهم أمام ثلاث خيارات.فأما المقاطعة، أو إختيار من لم تتلوث أياديهم بسرقة أموال شعبنا ولم يعرف الفساد اليهم طريقا، وأمّا إنتخاب اللصوص والفاسدين مرّة رابعة.السبت القادم، ستنظر طهران الى صنايق الإقتراع ممنّية النفس في إستمرار أتباعها بالسلطة وهيمنتها من خلالهم على مقدّرات شعبنا ووطننا.وسوف تحو......

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