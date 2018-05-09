الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


#زكي رضا - السبت القادم ستعرض بلادي للبيع من يشتري؟
2018/05/09 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زكي_رضا السبت القادم الثاني عشر من آيار/مايس، هو التأريخ الذي سيتوجه الناخبون في بلدي الى صناديق الإقتراع وهم أمام ثلاث خيارات.

فأما المقاطعة، أو إختيار من لم تتلوث أياديهم بسرقة أموال شعبنا ولم يعرف الفساد اليهم طريقا، وأمّا إنتخاب اللصوص والفاسدين مرّة رابعة.

السبت القادم، ستنظر طهران الى صنايق الإقتراع ممنّية النفس في إستمرار أتباعها بالسلطة وهيمنتها من خلالهم على مقدّرات شعبنا ووطننا.

وسوف تحو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زكي رضا - السبت القادم ستعرض بلادي للبيع من يشتري؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زكي رضا - السبت القادم ستعرض بلادي للبيع من يشتري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ اكتشاف فوائد جديدة رائعة للبقوليات
⋙ قرار ترامب وخسائر النفط محور أحداث الأسواق العالمية اليوم
⋙ اليمن يرحب بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
⋙ أخبار مانشستر يونايتد | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة وست هام
بالفيديو والصور
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ فيديو: باريس يقترب من الثلاثية بهدف في شباك ليزيريبي
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا