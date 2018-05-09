اليمن يرحب بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

2018/05/09 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الحكومة اليمنية بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

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