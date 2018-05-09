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اكتشاف فوائد جديدة رائعة للبقوليات
2018/05/09 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة-عراق برس-8ايار/مايو:اكتشف علماء من الولايات المتحدة ما يثبت دور تناول البقوليات في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد علماء جامعة كولورادو في كولورادو سبرينغز، أن البقوليات يمكنها عمليا منع حدوث النوبات القلبية.

لأن تناولها يزيد من نشاط الجسم …

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