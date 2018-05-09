فضل شاكر يغني

2018/05/09 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة "العدل جروب"، الأربعاء 9 مايو/أيار الجاري، أغنية "شبعنا من التمثيل"، والتي يعود المطرب اللبناني فضل شاكر من خلالها للغناء والفن بعد غياب.

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