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فضل شاكر يغني
2018/05/09 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرحت شركة "العدل جروب"، الأربعاء 9 مايو/أيار الجاري، أغنية "شبعنا من التمثيل"، والتي يعود المطرب اللبناني فضل شاكر من خلالها للغناء والفن بعد غياب.

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