كادينا : اتليتكو لدينا الثقة من استمرار غريزمان مع الفريق

2018/05/09 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت محطة كادينا كوبي الاسبانية حول انتقال غريزمان للفريق الكاتلوني او استمراراه في اتليتكو قائلة: لا يزال نادي اتلتيكو مدريد لم يستسلم ولديه الثقة ان غريزمان سيجدد عقده، وان النادي لا يعلم هل وقع غريزمان بالفعل مع برشلونة ام لا.

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