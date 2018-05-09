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كادينا : اتليتكو لدينا الثقة من استمرار غريزمان مع الفريق
2018/05/09 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة-  كشفت محطة كادينا كوبي الاسبانية حول انتقال غريزمان للفريق الكاتلوني او استمراراه في اتليتكو قائلة: لا يزال نادي اتلتيكو مدريد لم يستسلم ولديه الثقة ان غريزمان سيجدد عقده، وان النادي لا يعلم هل وقع غريزمان بالفعل مع برشلونة ام لا.

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