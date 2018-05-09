عقل المدرب – كيف تغيرت طريقة لعب أليجري من ميلان إلى يوفنتوس؟

2018/05/09 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يصطدم يوفنتوس مع ميلان، في نهائي كأس إيطاليا، اليوفي يسعى إلى الحصول على الثنائية والاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي، وميلان، يتطلع لعودة الألقاب، خطف الكأس الغائب منذ 16 عامًا.

لحسن الحظ أن المدرب الحالي ليوفنتوس ماسيمليانو أليجري، كان مدرب ميلان، أيضًا نرصد إليكم أهم أرقامه مع الفريقين وطريقة اللعب.

أليجري مع ميلان لعب 178 مباراة، فاز في 91 مباراة، وتعادل في 49 وخسر 38، بنسبة نجاح 51.12%، سجل 303 هدفًا ودخلت شباكه 178 هدفًا، وجمع 322 نقطة

مع ميلان ظل أربع سنوات فاز فيها مع ميلان بالدوري في موسم 2010-2011، كما توج أيضًا بكأس السوبر مع الروسينيري في 2011-2012.

أليجري كان يفضل خطة 4-3-1-2، وقد لعب بها معظم مبارياته من أهم لاعبيه زلاتان إبراهيموفيتش، وماريو بالوتيلي اعتمد عليه بطريقة كبيرة، وقد توج بالدوري الإيطالي في الموسم الأول وكان قريب من الحصول على السكوديتو في الموسم الثاني لكن يوفنتوس مع كونتي حسم الدوري.

وأما تشكيلته المثالية فتضم

أبياتي

أباتي – نيستا – تياجو سيلفا – أنطونيني

فان بوميل – سيدورف – جاتوزو – بواتينج

إبراهيموفيتش – روبينيو

أما مع يوفنتوس في 217 مباراة، فاز في 154 مباراة، وتعادل في 33 وخسر 30، سجل 431 هدفًا و165 هدفًا، وقد جمع 495 نقطة.

في يوفنتوس منذ أربع سنوات حصد الدوري لثلاث مرات متتالية، والرابع في الطريق، حيث يحتاج اليوفي، إلى الحصول على نقطة واحدة من مباراة روما، لحصد الدوري، كما توج بكأس إيطاليا مواسم 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017، كما توج بالسوبر في موسم 2015/2016.

كما حصد الميدالية الفضية في دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015/2017، إذ خسر من برشلونة وريال مدريد على التوالي.

مع السيدة العجوز، في البداية لم يغير طريقة 3-5-2، المقدسة لأليجري، ثم حولها إلى 4-3-1-2، ثم إلى 4-2-3-1 وأحيانًا يلعب بطريقة 4-3-3.

اعتمد أليجري على باولو ديبالا وجونزالو هيجواين، وليوناردو بونوتشي.

تشكيل يوفنتوس الأفضل تحت قيادته

بوفون

ليشتشتاينر – كيليني – بونوتشي – ساندرو

بوجبا – فيدال – بيانيتش

تيفيز – ماندزوكيتش – ديبالا

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