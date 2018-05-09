المقاتلات الليبية تدمر 10 عربات مسلحة تابعة للإرهابيين في درنة

2018/05/09 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد منفور، الثلاثاء، أن مقاتلات السلاح الجو الليبي استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد.

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