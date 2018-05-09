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المقاتلات الليبية تدمر 10 عربات مسلحة تابعة للإرهابيين في درنة
2018/05/09 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد منفور، الثلاثاء، أن مقاتلات السلاح الجو الليبي استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد.

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