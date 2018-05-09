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قرار ترامب يدخل إيران عهدا جديدا من العزلة الدولية
2018/05/09 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس أن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي، مشددا على أن هذا الاتفاق سمح لإيران

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