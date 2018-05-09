روحاني: أميركا تنقض العهود وننتظر موقف الخماسي

2018/05/09 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي يؤكد أن أميركا تنقض العهود.

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