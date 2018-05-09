الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


“تمام”.. شعار أردوغان الذي انقلب ضده
2018/05/09 | 02:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسطنبول- تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن يتنحى حين يقول شعبه “كفى”، ما دفع خصومه إلى نشر عبارته بالتركية لتصبح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تمام”.. شعار أردوغان الذي انقلب ضده) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تمام”.. شعار أردوغان الذي انقلب ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #منصور الريكان - الوصايا العشرة
⋙ مفاوضات متقدمة بين روني ودي سي يونايتد الاميركي
⋙ كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية
⋙ إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش
⋙ روحاني: أميركا تنقض العهود وننتظر موقف الخماسي
بالفيديو والصور
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ فيديو: باريس يقترب من الثلاثية بهدف في شباك ليزيريبي
⋙ بالصور.. ام الربيعين تحتفل بمهرجان الربيع
الأكثر شيوعا