2018/05/09 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول- تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن يتنحى حين يقول شعبه “كفى”، ما دفع خصومه إلى نشر عبارته بالتركية لتصبح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تمام”.. شعار أردوغان الذي انقلب ضده) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تمام”.. شعار أردوغان الذي انقلب ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).