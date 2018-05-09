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إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش
2018/05/09 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

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