إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش

2018/05/09 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بمغادرة البلاد خلال 14 يوما متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

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