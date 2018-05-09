2018/05/09 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- في لقاء مع لاعب الفريق الملكي كارفخال متحدثا فيه عن مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل بين الريال والبرسا قائلا : لقد كانت مباراة قوية جدا وكانت متساوية جد وانتهت بأربعة أهداف، كل فريق كان يسعي للفوز، وكنا نريد تحقيقه على الرغم من أن عقولنا في كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).