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كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية
2018/05/09 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- في لقاء مع لاعب الفريق الملكي كارفخال متحدثا فيه عن مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل بين الريال والبرسا قائلا : لقد كانت مباراة قوية جدا وكانت متساوية جد وانتهت بأربعة أهداف، كل فريق كان يسعي للفوز، وكنا نريد تحقيقه على الرغم من أن عقولنا في كييف.

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