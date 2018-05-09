2018/05/09 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- في لقاء مع لاعب الفريق الملكي كارفخال متحدثا فيه عن مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل بين الريال والبرسا قائلا : لقد كانت مباراة قوية جدا وكانت متساوية جد وانتهت بأربعة أهداف، كل فريق كان يسعي للفوز، وكنا نريد تحقيقه على الرغم من أن عقولنا في كييف.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارفخال : مباراة الكلاسيكو كانت قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).