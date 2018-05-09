2018/05/09 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان الوصايا العشرة همهمة من لولب حزن مكبوتْوأنا أول من شاطر همه وداس وصاياه العشرةْالاولى ان يتبارى مع الحزن وسرهْوالثانية ان يتمشى في المقلوبْويغوص بهذا القدر المكتوبْوالثالثة أن يتعلم حرفاً كاللثغة من طفل لعوبْوالرابعة أن يتسول أقدار الناس ويهم بأجمل راقصة ويهديها قلوبْوالخامسة ان يتساوى الرمز بقصيدته العصماء مع التعبيرْوالسادسة ينافي الظل ويجري نحو القهر بدون......

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