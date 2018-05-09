2018/05/09 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير البيئة وشؤون القدس الإسرائيلي زئيف ألكين، أن إسرائيل فعلت كل ما هو ضروري لجعل الخبراء الروس على دراية بالبيانات المتعلقة بوجود عنصر عسكري سري في البرنامج النووي الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير إسرائيلي: اطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير إسرائيلي: اطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).