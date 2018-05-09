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🔴 سوانزي سيتي .. عقم هجومي لا مثيل له
2018/05/09 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أصبح نادي سوانزي سيتي هو أكثر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لا يتمكن من تسجيل الأهداف على ملعبه ووسط جماهيره برصيد 8 مباريات.

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