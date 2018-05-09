الحائزة علي جائزة نوبل للسلام : الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي خطوة حمقاء

2018/05/09 | 04:16

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وقالت فيهن المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء علي الاسلحة النووية التي حازت في العام 2017 علي جائزة نوبل للسلام في تغريدة لها علي تويتر : رايت اشخاصا اذكياء عديدين يستدلون بقوة حول خطا انتهاك الاتفاق النووي مع ايران وانا اريد ان اضيف استدلالي في هذا المجال ..



هذه الخطوة خطوة حمقاء للغاية.وكانت فيهن قد قالت قبل اشهر حول موقف ترامب من الاتفاق النووي : في الوقت الذي اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا التزام ايران ببنود الاتفاق النووي فان محاولات ترامب للاخلال في الاتفاق تذكرنا بالخطر النووي الكبير للعالم وحاجة جميع الدول الفورية لحظر هذه الاسلحة والقضاء عليها.انتهي ** 1837

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