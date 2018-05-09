وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية في زيارة مفاجئة

2018/05/09 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونغ أون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.

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