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وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية في زيارة مفاجئة
2018/05/09 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونغ أون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.

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