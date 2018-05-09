النائبة الدليمي تؤكد تعرضها لمحاولة اغتيال وتشكر قوات الجيش

2018/05/09 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 9 أيار/ مايو: اكدت النائبة زيتون الدليمي، تعرضها الى محاولة اغتيال في بغداد، معربة عن شكرها لقوات الجيش التي سارعت وتصدت للهجوم.وقالت الدليمي في بيان، مساء الثلاثاء، “الحمد لله الذي نجانا من …

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