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النائبة الدليمي تؤكد تعرضها لمحاولة اغتيال وتشكر قوات الجيش
2018/05/09 | 04:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 9 أيار/ مايو: اكدت النائبة زيتون الدليمي، تعرضها الى محاولة اغتيال في بغداد، معربة عن شكرها لقوات الجيش التي سارعت وتصدت للهجوم.

    وقالت الدليمي في بيان، مساء الثلاثاء، “الحمد لله الذي نجانا من …

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