باشينيان رئيساً لحكومة أرمينيا وحزب الغالبية يراهن على فشله

2018/05/09 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشينيان رئيساً لحكومة أرمينيا وحزب الغالبية يراهن على فشلهبعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، انتخبت الجمعية الوطنية الأرمنية (البرلمان) زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيساً للوزراء، بغالبية ضئيلة منحه إياها الحزب الجمهوري صاحب الغالبية البرلمانية، متفادياً بذلك دعوة إلى انتخابات عاجلة ينص عليها الدستور، في حال فشله مرتين في انتخاب رئيس للحكومة.وصوّت 59 نائباً لمصلحة باشينيان، في مقابل 42 ضده، لتنتهي بذلك أزمة أعقبت موافقة البرلمان على تعيين سيرج سيركيسيان الذي رأس البلاد مدة 10 سنوات، رئيساً للحكومة وفق تعديلات دستورية وسّعت صلاحيات رئيس الوزراء، لضمان بقاء سركيسيان حتى عام 2022.وتجمّع أنصار باشينيان وسط يريفان داعين إلى انتخابه رئيساً للحكومة، علماً أنه فشل في تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه خلال جلسة أولى للبرلمان مطلع الشهر الجاري.وأعلن باشينيان، في خطابه أمام زملائه قبيل جلسة التصويت، استعداده للتفاوض حول ناغورنو قرة باخ (المتنازع عليها مع أذربيجان منذ 1991)، على مبدأ «مساواة الشعوب» و»حرية الاختيار».وفي ما خص العلاقة مع روسيا، شدد باشينيان على أن «العلاقات العسكرية مع موسكو ستظل عاملاً مهماً في تحقيق الأمن في أرمينيا»، كما أكد أنه سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة الاتحاد الاقتصادي الأورواسي في سوتشي في 14 الشهر الجاري.وكان شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحفاظ على علاقات شراكة استراتيجية مع روسيا في المجالات الاقتصادية والعسكرية، نافياً أي نية للانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وفي تصريحات قبل أيام، أكد باشينيان أنه «لن يطلب إغلاق القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا»، علماً أن لدى موسكو قاعدة عسكرية في أرمينيا منذ عام 1995 يحقّ لها استخدامها حتى عام 2049، ويشكك خبراء في قدرة أرمينيا المحاطة بجارتيها اللدودتين أذربيجان وتركيا، على الاستغناء عن القاعدة، لما تمثله من ضمان لأمنها واستقرارها.وبعد جلسة التصويت، سارع الرئيس الروسي ورئيس وزرائه المكلف ديمتري ميدفيديف إلى تهئنة باشينيان.وأعرب بوتين في رسالة نشرها موقع الكرملين، عن أمله بأن «يساهم عملكم في رئاسة الحكومة بتعزيز علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا، وعلاقات الشراكة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي».في المقابل، أعرب باشينيان في خطابه عن «نيته منح العلاقات مع الولايات المتحدة دفعاً جديداً، وتطوير العلاقات مع الصين والهند»، كما تعهد عدم ارتكاب «مجزرة» تستهدف (تطهير) الجهاز الحكومي السابق.

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