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وزير الخارجية الالماني: الاتفاق النووي لازال حيا
2018/05/09 | 04:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وقال ماس في تصريح متلفز مساء الثلاثاء ان الاتفاق النووي مع ايران يؤدي الي تعزيز الامن في الشرق الاوسط وجمع العالم ونحن سنسعي للحفاظ عليه مؤكدا : من المهم ان تتحدث اوروبا بلغة واحدة وتعمل بشكل مدروس .وتابع ان الاتفاق النووي لم يمت وان جميع الدول الاوروبية وكذلك ايران تطالب بالالتزام بهذا الاتفاق رغم ان اكبر تحدي الان هو ابقاء ايران في الاتفاق.انتهي ** 1837

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