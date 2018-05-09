قيمة التبادل التجاري بين ايران والصين تصل الي 60 مليار دولار

2018/05/09 | 05:24

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وقال خاجي في كلمة القاها مساء الثلاثاء في الاجتماع الاول للمجلس التجاري الايراني الصيني بحضور الناشطين الاقتصاديبن في البلدين في بكين ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام 1978 كانت 118 مليون دولار بحيث ازدادت في العام 2017 الي 41 مليار دولار اي بنسبة 315 ضعفا مؤكدا ان الاجتماع يعتبر احدث مبادرات الطرفين لتنمية التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.واضاف ان ايران تعتبر ضمن الدول ال 15 الاوائل في العالم من حيث المصادر المنجمية بحيث تمتلك 7 بالمائة من مجموع المصادر المنجمية و10 بالمائة من احتياطي النفط و16 بالمائة من احتياطي الغاز في العالم كما انها تمتلك سبع مناطق تجارية حرة و13 منطقة اقتصادية خاصة و800 بلدة صناعية في انحاء البلاد.انتهي ** 1837

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