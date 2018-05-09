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مصر تعلق على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
2018/05/09 | 05:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الثلاثاء، إن مصر تتابع باهتمام كبير القرار الأمريكي الخاص بالانسحاب من الاتفاق المبرم بين مجموعة الدول الـ 6 وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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