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روحاني ينتقد أميركا ويهدّد باستئناف التخصيب
2018/05/09 | 05:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي يؤكد أن أميركا تنقض العهود.

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