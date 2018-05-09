أوليانوف: روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن إيران

2018/05/09 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بشأن إيران، ولكن مع واشنطن، قد يكون هذا الأمر إشكاليا بسبب الموقف الذي اتخذته.

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