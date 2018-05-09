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بيريز : كلنا نحلم بإنتهاء تصميم سانتياجو بيرنابيو في 2022
2018/05/09 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن إعادة تشكيل تصميم إستاد سانتياجو برنابيو ، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حالياً 400 مليون يورو … قائلا : “الجميع يأمل بانتهاء المشروع بحلول عام 2022 بسقف قابل للسحب والذي سيؤدي إلى تغيير المظهر الخارجي للمكان الذي يبلغ من العمر 71 عامًا ، وإضافة 12 مترًا إلى الارتفاع مع فندق فخم”.

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