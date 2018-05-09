2018/05/09 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن: نرفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربيةأعرب الأردن عن رفضه لما وصفه بـ"التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، مؤكدا على ضرورة تطهير الشرق الأوسط من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل ولا سيما النووية.وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي المشترك لبرلمانيي أحزاب التحالف الحكومي الألماني، ردا على سؤال حول قرار محتمل للإدارة الأمريكية بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران: "إن الأردن ثابت في سياسته التي تؤكد ضرورة خلو الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، خصوصا السلاح النووي".وأضاف الصفدي: "إن المملكة ترفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وإن المملكة وكل الدول العربية تؤكد ضرورة بناء العلاقات الإقليمية على أسس تكريس الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن: نرفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن: نرفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).