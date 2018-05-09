بومبيو: نعمل مع حلفائنا للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الإيراني

2018/05/09 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الحلفاء للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الإيراني.

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