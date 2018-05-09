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الشيوخ الأمريكي:
2018/05/09 | 06:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي روسيا بالقيام بجمع معلومات استخبارية خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوخ الأمريكي: "التدخل الروسي" لم يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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