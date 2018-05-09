2018/05/09 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي روسيا بالقيام بجمع معلومات استخبارية خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.

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