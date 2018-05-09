أحدث أفلام هوليوود يحقق عائدات قياسية

2018/05/09 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث أفلام هوليوود يحقق عائدات قياسيةوصلت أرباح فيلم ديزني الجديد، "Avengers: Infinity War"، إلى مليار دولار أمريكي، في أقل من أسبوعين على بدء عرضه في الصالات.والفيلم حتى الآن، هو أكثر مشروع سينمائي ربحا، في أسبوع عرضه الأول، في تاريخ صناعة الأفلام.ولكنه الفيلم رقم 17 لديزني، في تخطي المليار دولار من العائدات.ويتميز الفيلم بجمعه أكثر من 5 أبطال تقليدين في عالم الكرتون، وأكثرهم شعبية عالمية، مثل: "Iron Man" و"Hulk" و"Captain America".وتكمن المفاجئة الحقيقية للخبر، كون الفيلم لم يدخل صالات الصين بعد، والتي تعد ثاني أكبر سوق عالمية للأفلام، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.وبالتالي إمكانية تحقيق الفيلم رقما قياسيا عالميا آخر، في المستقبل القريب.

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