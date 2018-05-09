تشالهان أوغلو : ميلان تطور على يد جاتوزو

2018/05/09 | 07:10

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هاى كورة – أشاد النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب آى سى ميلان الإيطالى بمدربه جينارو جاتوزو مؤكدا أن الروسينيري تطور كثيرا على يديه.

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