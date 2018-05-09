فيديو - بيتزي يتحدث عن أهمية معسكر إسبانيا ومواجهة الجزائر

2018/05/09 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد الأرجنتيني خوان بيتزي؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية مواجهة الجزائر الودية، مشددا على تشابه أدائها مع منافسوا الأخضر في كأس العالم روسيا 2018.

الأخضر يلاقي اليوم نظيره الجزائري وديا في مدينة قادس الإسبانية في إطار الإعداد للمونديال، الذي سينطلق يوم 14 يونيو المقبل.

بيتزي قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد السعودي: "الأجواء ممتازة، اللاعبون على كامل الاستعداد وينفذون التعليمات بشكل جيد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في مواجهتي الجزائر واليونان.



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"اخترنا الجزائر لأنه منتخب مستعد للعب أمامنا في فترة غير التوقف الدولي، بالإضافة إلى التشابه التكتيكي بينها وبين فرق سنواجهها بالمونديال، الهدف من المواجهة هو الاستحواذ بالكرة والضغط العالي، وأن نقدم أداء مشرفا يليق بالأخضر".

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حديث المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو بيتزي بعد نهاية تدريب اليوم الثلاثاء..



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— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٨ مايو ٢٠١٨ ومن المقرر أن تخوض السعودية عدة مواجهات في الفترة المقبلة تبدأها بالجزائر ثم اليونان وتليها إيطاليا ثم بيرو وأخيرا أمام ألمانيا في غمار المونديال.

قرعة كأس العالم كانت قد أسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي، ويستهل مشواره بملاقاة المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو ثم المنتخب الأوروجوياني يوم 20 تليها المنتخب المصري يوم 25 من نفس الشهر.





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