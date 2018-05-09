2018/05/09 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء ان اشتباكات اندلعت بين الحشد الشعبي، وتنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن عناصر من تنظيم داعش نصبوا كمينا للحشد الشعبي في وقت متأخر من ليلة أمس على طريق الحويجة – الرياض.

وأضاف المصدر ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين واستمرت لمدة الزمن من دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية من الجانبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع اشتباك بين الحشد الشعبي وداعش جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع اشتباك بين الحشد الشعبي وداعش جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).