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اندلاع اشتباك بين الحشد الشعبي وداعش جنوب غرب كركوك
2018/05/09 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء ان اشتباكات اندلعت بين الحشد الشعبي، وتنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن عناصر من تنظيم داعش نصبوا كمينا للحشد الشعبي في وقت متأخر من ليلة أمس على طريق الحويجة – الرياض.

وأضاف المصدر ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين واستمرت لمدة الزمن من دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية من الجانبين.

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