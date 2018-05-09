2018/05/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنطلق يوم غد الخميس، انتخابات مجلس النواب للمشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج للادلاء باصواتهم لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.وقال المتحدث باسم المفوضية عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح صحفي، ان "نحو مليون و200 الف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص يحق لهم الادلاء باصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة لذلك يوم غد الخميس وستسحب بطاقاتهم الانتخابية بعد الادلاء باصواتهم حسب ما نص عليه القانون، في حين سيصوت المعتقلون في السجون بآلية التصويت المشروط".وأشار الى، ان "هذا النوع من التصويت سيكون بآلية بطاقة الناخب البايومترية بعد حصول معظمهم عليها والتي ثبتت عليها صورهم الشخصية وبصماتهم".وبين التميمي، أن "عدد البطاقات الكلي على مستوى الاقتراع الخاص بلغ 904 آلاف و950 بطاقة وزع منها 794 الفا و591 بطاقة وبنسبة 86.08 بالمئة".وأعلن التميمي، تمديد فترة تسليم بطاقات الناخب الالكترونية" مبينا ان "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسليم بطاقات الناخب الالكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس".ولفت الى ان "هذا التمديد جاء لاعطاء الفرصة للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الالكترونية"، داعياً، "المواطنين الى مراجعة مراكز التسجيل خلال مدة التمديد لغرض تسلم بطاقاتهم واستثمار الفرصة في ذلك".من جانبه، قال رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية متين الجادرجي ان "العراقيين في الخارج سيتوجهون الى مراكز الاقتراع التي انتشرت في 21 دولة".وبين أن "أولى الدول التي ستفتح فيها مراكز الاقتراع هي الاردن وتركيا وايران كونها من الدول المقاربة لتوقيت العراق".وتوقع الجادرجي "مشاركة 850 الف ناخب عراقي في الخارج بهذه الانتخابات التي ستجري على مدى يومي الخميس والجمعة".وستجري انتخابات مجلس النواب العامة يوم السبت المقبل 12 آيار الجاري ويتنافس فيها 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية وتضم أكثر من 7300 مرشح بينهم أكثر من الفي مرشحة، لكن يبقى عدد المرشحين أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.ويحق لـ 24 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتراع الخاص وتصويت الخارج يدشنان غداً انتخابات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتراع الخاص وتصويت الخارج يدشنان غداً انتخابات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).