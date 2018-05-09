متنبئ جوي: أستمرار الأمطار اليوم في الشمال والجنوب

2018/05/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، استمرار الأمطار في مناطق الشمال وجنوب العراق اليوم الأربعاء.وقال صادق عطية في صفحته على الفيسبوك "استمرار تواجد السحب الممطرة هذا اليوم الاربعاء في جنوب البلاد وايضا بعض مدن الشمال خصوصا دهوك وشمال اربيل نهار اليوم لغاية الليل".وأضاف "تستمر فرص هطول زخات الامطار على البصرة وميسان وذي قار وواسط وشرق السماوة وديالى واربيل وسليمانية ودهوك".وحذر عطية "من فرص هطول زخات مطر غزيرة خلال ساعات المساء او الليل تشمل مدينة البصرة".ولفت الى ان "يوم غد ستنتهي الحالة في عموم المدن ولكن الامطار تستمر على مناطق متفرقة من مدن الشمال".

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