القضية الفلسطينية في مهب أزمات العرب

2018/05/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ فلسطين/ مصطفى سلامةفلسطين لطالما كانت قضية العرب الأولى في القرن الماضي والقرن الحاضر بعد احتلالها عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية، إلا أنه وفي غمرة الانشغال العربي بالتحولات الكبيرة التي تعيشها المنطقة والاستقطاب الدولي الحاد، ضاعت القضية الفلسطينية، وتجلى ذلك في القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وزيادة نسبة الانتهاكات الصهيونية وتصاعد الاستيطان والتهويد، بالإضافة إلى تواصل الانقسام بين الفرقاء الفلسطينيين وتفرد سلطة رام الله بالقرار الفلسطيني.

وبدأت ارهاصات فقدان القضية الفلسطينية رونقها، بتصاعد الإجرام الصهيوني ضد الفلسطينيين في وقت لا نشهد فيه سوى بيانات عربية وإسلامية خجولة لا ترتقي لمستوى الحدث، بالإضافة إلى محاولات ربط بعض الأنظمة العربية المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، كنظام السيسي الذي قام بعيد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي بربط حركة حماس بالإرهاب، وأيضا ما كشفته تطورات الأزمة الخليجية حينما طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من دولة قطر قطع علاقاتها بحركة حماس، بالإضافة إلى عودة الحديث عن مسلسل التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني إلى الواجهة.

ونذكر أيضا أنه صدر أقوال من بعض الدول العربية لا سيما تلك التي تحاصر دولة قطر، حيث سعى عشرات الإعلاميين الذين يتبعون لهذه الدول إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية واتهامها بالإرهاب.

ويشدد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن وحدة الصف العربي والخليجي من مصلحة القضية الفلسطينية وحركة حماس ومصلحة الأمة والمنطقة وقضاياها وأمنها.

وفي هذا الصدد، يؤكد متابعون أن الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية تركت تأثيرات سلبية كبيرة على قضية العرب المركزية، داعين إلى وقف مسلسل التطبيع الذي تمارسه بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.

تأثيرات كبيرةويرى المحلل السياسي محمد شاهين أن الأزمة التي تشهدها المنطقة العربية ألقت بظلالها السلبية على القضية الفلسطينية برمتها، وكان لها تأثيرات مباشرة على مستقبل هذه القضية.

وقال شاهين: “إن الكل الفلسطيني يتمنى أن تنتهي الأزمات التي تضرب المنطقة العربية بخير وسلام، وأن يوقف مسلسل التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا”.

وعلى صعيد الحديث عن عودة التطبيع بن الكيان وبعض الدول العربية لاسيما المشاركة في حصار قطر، شدد شاهين على أن هناك علاقات بدأت تتبلور بين هذه الدول والكيان الصهيوني لاسيما بعد زيارة ترامب إلى الرياض مؤخرا.

وحول تأثيرات الأزمات العربية على المصالحة الفلسطينية، شدد شاهين على أن جميع الدول العربية منشغله بنفسها ولا آفاق قريبة لأي مصالحة فلسطينية.

من جهته، رأى المحلل السياسي منصور ريا إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية انعكست بكل أبعادها على القضية الفلسطينية، لافتا أن أي حدث في المنطقة العربية يكون له تأثير على قضية فلسطين سواء سلبا أو إيجابا.

وشدد على أن المطلوب الآن من الدول العربية أن تدعم القضية الفلسطينية، وأن تقف إلى جانب الفلسطينيين وقضاياهم العادلة، باعتبار أن هذه القضية هي قضية العرب الأساسية، مشيرا إلى أن أي خلافات جانبية بين العرب تتراك تأثيرات سلبية على القضية الفلسطينية.

وبين أن المستفيد الأول من الأزمات العربية هو الاحتلال الصهيوني وأن الخاسر الأكبر هي المقاومة الفلسطينية، مبينا أن استمرار الأزمات العربية لا سيما بين الأشقاء سيكون له أثر كبير على القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية توطيد العلاقة بين دول المنطقة العربية، وضرورة وقف الحملات الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام العربية ضد الفلسطينيين وخاصة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأكد على ضرورة أن تدعم الدول العربية القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وأن تدعم حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتدخل من أجل وقف الاستيطان كاملا، والعمل على فك حصار قطاع غزة.

تحديات كبرىمن جهته، يشير الناشط السياسي محمد عبدو على أن التحديات الكبيرة أمام القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى من خلال البوابة الخليجية، لافتا إلى أن انعكاسات الأزمة الخليجية الحالية على القضية الفلسطينية ستكون عديدة، لاسيما أن أي حدث في المنطقة العربية يكون له تداعيات على القضية الفلسطينية.

وأكد أن تطور الأحداث في المنطقة العربية عمل على التضييق على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حجم التفاعل العربي مع ما يحدث في فلسطين في تراجع مستمر.

وأكد أن المطلوب هو إنهاء الانقسام العربي والفلسطيني بأسرع وقت، مشيرا إلى أن ما يحدث في المنطقة العربية كان وما زال شماعة يعلق عليها تراجع دعم الشعب الفلسطيني ونضالاته.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضية الفلسطينية في مهب أزمات العرب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضية الفلسطينية في مهب أزمات العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).